مصطفى عمار: مبادرة «الوطن» لترجمة مسلسلات رمضان بلغة الإشارة لاقت دعما كبيرا

تحدث الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن» عن الخدمة التي تقدمها الجريدة خلال شهر رمضان بهدف دعم ذوي الهمم من الصم والبكم، والممثلة في ترجمة المسلسلات الرمضانية 2024 بلغة الإشارة، قائلًا إنَّه كانت هناك منافسة شريفة مع كل المؤسسات الأخرى؛ ونحن نسعى دائمًا إلى تميز «الوطن».

وأضاف «عمار»، خلال خلال لقاءه مع الإعلامية هاجر جميل في برنامج «شارع مصر»، المذاع على راديو «شعبي إف إم» أنَّ فكرة ترجمة مسلسلات رمضان 2024 بلغة الإشارة جاءت له عقب خروجه من احتفالية «قادرون باختلاف»، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة لاقت تفاعلًا كبيرًا وواسعًا من قبل الفنانين والصحفيين والمؤسسات المعنية بذوي الهمم ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع أنَّ المنتج جمال العدل أعلن ترجمة مسلسله «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني بلغة الإشارة قبل إعلان جريدة «الوطن»، إذ كان من المقرر الإعلان عن تلك الخدمة قبل شهر رمضان بيومين، ممازحًا «حرق لي المفاجأة».