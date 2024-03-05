مصطفى عمار: موسم دراما رمضان 2024 يشهد تنوعا كبيرا بفضل «المتحدة»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير صحيفة «الوطن» إنَّ وجبة الدراما الرمضانية هذا العام من أعلى الوجبات الدرامية على مستوى المواسم الرمضانية السابقة، فالموسم الرمضاني هذا العام مختلف اختلافًا كليًا وجزئيًا فيما يخص الدراما التي تُقدم للمشاهد الوطني والعربي، خصوصا أنَّ الأعمال الفنية المصرية تغزو العقول والقلوب في العالم العربي، فالشعب العربي لديه ذكريات مع الأعمال الدرامية في مصر.

الأعمال الدرامية في مصر أحد أهم أشكال القوى الناعمة

وأضاف رئيس تحرير صحيفة «الوطن» خلال لقاءه مع الإعلامية هاجر جميل في برنامج «شارع مصر»، المذاع على راديو «شعبي إف إم»، أنَّ الأعمال الدرامية في مصر عظيمة ومن أهم أشكال القوى الناعمة التي تحقق لمصر أهدافًا كبيرة ومهمة، فالعام الحالي تختلف أفكار وسيناريوهات الأعمال عن السنوات الماضية بشكل كبير، فالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتقدم وتتطور فيما تقدمه عامًا بعد عام، مشددًا على أنَّ الأعمال الدرامية ما قبل الشركة المتحدة لم تصدر للعالم العربي سوى مسلسلات العنف والبلطجة.

وأكّد «عمار» أنَّ مسلسل «الحشاشين» التاريخي من أهم الأعمال التي تقدم في الموسم الرمضاني هذا العام، إلى جانب عددًا من المسلسلات الأدبية المتنوعة، فضلًا عن تسليط الضوء على القضية الفلسطينية إلى جانب المسلسلات الاجتماعية الشعبية التي لا تسيء إلى الشارع المصري والحارة المصرية التي خرج منها كوادر مصرية كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة.