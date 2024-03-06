سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6 مارس، مقابل الجنيه المصري، استقراراً في عدد كبير من البنوك، حيث سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، 8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، فيما سجل 8.43 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، 8.43 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.