من جميل برسوم إلى مصطفى درويش.. نجوم نرى أعمالهم الأخيرة في دراما رمضان 2024

الفنانون الحقيقيون تظل ذكراهم وصورهم موجودة، وهو ما يظهر في موسم الدراما الرمضانية 2024، إذ أنه بالرغم من رحيل عدد من الفنانين بأجسادهم إلا أن الجمهور مازال على موعد معهم في عدد من الأعمال المعروضة في الموسم الدرامي الأشهر.

أيام قليلة تفصل محبي الفنان الراحل جميل برسوم الذي رحل عن عالمنا أمس عن مشاهدة أحدث أعماله الفنية، حيث يشارك في مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، وهو ينضم للقائمة التي تضم الفنان طارق عبد العزيز، بعد ما قرر صناع مسلسل وبقينا اتنين المشارك في موسم الدراما الرمضانية إهداؤه له إذ أنه توفى قبل أن يكمل تصويره، بجانب الإبقاء على المشاهد التي صورها ضمن الأحداث ليكون الظهور الأخير للفنان الراحل على الشاشة.

صناع كامل العدد يكرمون ذكرى مصطفى درويش في الجزء الثاني

ويخلد مسلسل كامل العدد +1 ذكرى الفنان الراحل مصطفى درويش والذي شارك في الجزء الأول، وتوفى قبل بدء العمل في الجزء الثاني، ورفض صناع المسلسل اللجوء إلى ممثل آخر لاستكمال الشخصية وقرروا إنهاء دوره تماما، كما تم إضافة عدد من الخطوط الدرامية الجديدة التي تجعل ذكرى شخصيته حاضرة.