 البابا تواضروس يستقبل عددا من أساقفة المهجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، عددا من الآباء أساقفة إيبارشيات المهجر، على هامش الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس، التي بدأت صباح اليوم.

قدم الآباء الأساقفة خلال لقاءاتهم مع قداسة البابا، تقارير عن خدماتهم واستشاروه في بعض الملفات الرعوية.

واستقبل قداسته الآباء الأحبار، وهم على الترتيب، أصحاب النيافة الأنبا أغاثون أسقف البرازيل، والأنبا مينا أسقف ميسساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، والأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية، وجنوبي فرنسا، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، والأنبا دانييل أسقف سيدني بأستراليا.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق جلسات المجمع المقدس، التي بدأت صباح اليوم، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اجتماعات لجان المجمع المقدس، حيث عقدت أولى الاجتماعات، باجتماع لجنة العلاقات العامة، برئاسة مقررها نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، واستعرض أعضاء اللجنة تقارير اللجنة خلال العام الماضي من خلال عمل لجانها الفرعية، وهي لجان إدارة الأزمات، والمشاركة الوطنية، العلاقات الوطنية.