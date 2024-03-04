تشييع جثمان الأنبا بيسنتي بحضور البابا تواضروس

وسط دموع الآلاف من محبي وأبناء شعب الكنيسة، شيَّع الآلاف من الأقباط الأرثوذوكس، جثمان الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، إلى قبره وذلك بعد أداء صلوات التجنيز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس.

وجرى تشييع الجثمان إلى مدفنه الذي جرى تجهيزه بمقر دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وقد توافدوا منذ الصباح للمشاركة في أداء صلاة التجنيز لتوديعه، وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم صلوات التجنيز على الأنبا بيسنتي الذي توفي مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة.

تكليف الأنبا يوليوس بإدارة شؤون إيبارشية حلوان والمعصرة

وأعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، تكليف الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، بإدارة شؤون إيبارشية حلوان والمعصرة، لحين تعيين أسقف جديد خلفا للأنبا بيسنتي والذي وافته المنية عقب صراع طويل مع المرض.

جاء ذلك في ختام كلمة البابا تواضروس أثناء أداء صلوات تجنيز الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والذي أقيمت بمقر كاتدرائية المرقسية بالعباسية.