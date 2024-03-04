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دراما المتحدة

بعد وفاة بيسنتي.. البابا تواضروس يكلف الأنبا يوليوس بإدارة شؤون إيبارشية حلوان

كتب:

مريم شريف
05:23 م | الإثنين 04 مارس 2024
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، تكليف الأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة، بإدارة شؤون إيبارشية حلوان والمعصرة لحين تعيين أسقف جديد خلفا للأنبا بيسنتي والذي وافته المنية عقب صراع طويل مع المرض.

صلوات تجنيز الأنبا بيسنتي

جاء ذلك فى ختام كلمة البابا تواضروس أثناء أداء صلوات تجنيز الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة، والذي أقيمت بمقر كاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر أداء صلاة التجنيز ووفد ممثلا عن مديرية أوقاف الدقهلية والأزهر الشريف والأحزاب السياسية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وقال بيان الكنيسة الصادر أمس: «رقد في الرب بشيخوخة صالحة، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا».

المجمع المقدس

وترأس البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس اليوم صلوات الجنازة على الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، الذي توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأت صلاة التجنيز بوضع جثمان الأنبا بيسنتي لإلقاء نظرة الوداع عليه من قبل محبيه وأبناء شعب الكنيسة، وسط حضور كبير من الأقباط والمسلمين وعدد من التنفيذيين والشعبيين.

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