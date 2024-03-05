مجلس أمناء كفر الشيخ يناقش خطة مديرية التعليم للفصل الدراسي الثاني

ناقش مجلس الآباء والأمناء والمُعلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طارق عمارة، نائب مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، ورئيس مجلس الأمناء بكفر الشيخ، خطة المديرية للفصل الدراسي الثاني التي طرحها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، إضافة للتشديد على إجراءات الأمن والسلامة ونظافة المدارس، ومتابعة الخدمات بها، والتأكيد على الالتزام المناهج الدراسية، وتفعيل الأنشطة بالمدارس.

اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين بكفر الشيخ

وتناول الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس الأمناء بكفر الشيخ، أهم ما جاء بقرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية في جلسته الأخيرة، وعرض رؤية وجهود الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية.

دعم ورعاية الطلاب المتميزين والفائقين والمبتكرين

وأشار «عمارة» إلى أنّ المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمُعلمين جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودوره هو دعم الوزارة في تحقيق جودة العملية التعليمية، كما تم الاتفاق على إنشاء وحدة للبحث العلمي تتبع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمُعلمين، لدعم ورعاية الطلاب المتميزين والفائقين والمبتكرين والفائزين في المسابقات القومية والدولية، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

كما استعرض الخطة الاستراتيجية والتي توافقت مع برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصري، والتشغيل، وحماية الأمن، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة المصرية، لأهمية امتلاك الطلاب للمهارات والقدرات التي تؤهلهم لسوق العمل المتغير، وأنّ الوزارة لديها 3 أهداف استراتيجية، وهي الإتاحة والجودة والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تضمنت الخطة 4 أولويات هي الوصول والمشاركة والإنصاف وعدم التمييز والجودة والحوكمة والاستدامة، ويرتبط التحول الرقمي والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرها من القضايا المهمة بكل هذه الأولويات، والوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع كل الجهات والوزارات الأخرى لتحقيق قيمة مضافة مع إعطاء أولوية للمرأة والطفل وذوي الهمم.

تفعيل الأندية الصيفية في المدارس

وأكد أنّه عرض في ذات الجلسة لأهمية الاتفاق على آليات ناجزة تمكن قيادات وأعضاء المجلس من الوقوف على كل ما هو جديد في الوزارة بما يُحقق التسويق الإعلامي للإنجازات الكبيرة التي تتم في جميع الملفات، وطالب بضرورة زيادة حصة محافظة كفر الشيخ من أعداد الخدمات المعاونة الذين يتم التعاقد معهم سنوياً عن طريق الشركة الخاصة، كما اقترح دراسة سد العجز في الإداريين من خلال فكرة التعاقد عن طريق هذه الشركة، وعرض تصوراً مقترحاً مقدماً من التوجيه العام للتربية الاجتماعية بكفر الشيخ حول تفعيل الأندية الصيفية في المدارس لاستثمار طاقات الطلاب في الإجازة الصيفية.

وتناول الاجتماع البند الخاص بعرض أهم نتائج المسابقات التي حصلت عليها المديرية بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وأوصى المجلس بتنظيم حفل تكريم للفائزين عقب شهر رمضان المعظم، وتناول عرض تقارير مجالس الأمناء والآباء والمُعلمين بالإدارات التعليمية، حيث قام أعضاء المجلس بعرض المشكلات والقضايا المهمة التي تخص إداراته، وتولى الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، الرد عليها، موجهاً بسرعة اتخاذ اللازم تجاه المشكلات العاجلة من جانب قيادات المديرية والإدارات المعنية، مؤكدين على ضرورة تفعيل دور مجالس الأمناء والآباء والمُعلمين على مستوى الإدارات والمدارس، من خلال تنفيذ جميع الآليات والوسائل التي تضمنتها القوانين والقرارات الوزارية المنظمة.