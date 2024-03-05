أستاذة مناعة تحذر من الإفطار على عصائر بها سكريات في رمضان: سم قاتل (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إن تناول المشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات على الإفطار يعتبر أمرا خطيرا، لما له من أضرار صحية، لافتةً إلى أن السكر يعتبر «سم قاتل».

العصائر الرمضانية بدون سكر مفيدة

وأوضحت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أنه ليس من الضروري إضافة السكر على مشروبات قمر الدين أو المشمش أو الخروب أو غيرها من المشروبات الرمضانية، يفضل شربها بدون سكر لكي يستفيد الجسم بأكبر قدر ممكن.

أضرار تناول عصائر بها نسبة عالية من السكر

وتابعت: «وأيضًا ليس من المفيد كثرة شرب العصائر التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات، لأنها تضر الجسم بشكل عام وتسبب الأمراض، وأول هذه الأمراض هو مرض السكر».