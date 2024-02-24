رد الشيخ رضا عابدين، الواعظ بالأزهر الشريف، عن سؤال مفاده: «هل نية صيام شهر رمضان مرة واحدة أم كل ليلة؟»، خاصة أنه يأتي في أذهان الكثيرين، بالتزامن مع اقتراب الشهر المبارك.

نية صيام شهر رمضان مرة واحدة أم كل ليلة؟

وقال «عابدين»، إن «النية ركن من أركان الصيام، فلا يصح بدونها باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، ويرى جمهور الفقهاء وجوب تبييت النية من الليل وقبل طلوع الفجر، وأما عن تجديد النية في كل يوم من رمضان، فقد اختلف أهل العلم على قولين: الأول أنه لا بد من تجديدها لكل يوم، وعلل أصحاب هذا الرأي أن كل يوم عبادة مستقلة مسقطة فرض وقتها، فيجب تجديدها لكل يوم».

وأوضح الواعظ بالأزهر الشريف، أن القول الثاني أفاد بأن المذهب المالكي فيه تكفي نية واحدة من أول الشهر، وعللوا هذا بأن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، لكن إذا انقطع التتابع لعذر يبيحه، ثم عاد إلى الصوم فإن عليه أن يجدد النية.

وأوضح الشيخ رضا عابدين، أنه مستحب للمرء أن يجدد نية الصوم كل يوم بقلبه، وتناول السحور من الأمور الدالة على وجود النية للصيام.

رأي دار الإفتاء في نية صيام رمضان

في سياق متصل، قالت دار الإفتاء، فيما يتعلق بسؤال: هل يجب تكرار النية في كل يوم في أيام رمضان بالصيام أم تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟، إنه إذا استطاع الإنسان أن يعقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، وإذا خاف أن ينسى أو يسهو فلينوِ في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.

وأوضحت الدار، أن المسألة مختلف فيها عند العلماء، فمنهم من يرى أن النية واجبة التجديد لكل يوم، وبعضهم قال تكفي نية واحدة، ومنهم من لم يشترط النية أصلا، لكونه صيام فرض، فالأمر فيه سعة.