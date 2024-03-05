البيطريون يختارون نقيبهم غدا

تُجرى نقابة الأطباء البيطريين، غدا، انتخابات التجديد النصفى للنقابة، ويختار أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، النقيب العام ونصف أعضاء المجلس، سواء مقاعد فوق السن أو تحت السن أو ممثلى القطاعات على مستوى الجمهورية، ومجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات «القاهرة، والجيزة، وقنا».

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وبالاقتراع السرى ببطاقة التصويت الورقى، ويتنافس فيها 13 مرشحاً على منصب النقيب العام، وهم: «أيمن حلمى، جمال شمس، خالد سليم، شوقى كردى، شيرين زكى، طارق كمال زكى، طاهر محيى الدين، عبدالعزيز الجوهرى، مجدى حسن، محمد سيف، محمد فاروق جاد الكريم خليل، هانى مرعى، هانى التمساح». وأكد الدكتور ناجى سلام، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لمباشرة العملية الانتخابية، ومن المقرّر أن تسلم جميع الأوراق اللازمة للتصويت لمندوبى كل لجنة على حدة، بعدما جرت مراجعتها وفحصها، وكذلك إعداد كشوف بالمشرفين من الأطباء البيطريين، علماً بأنهم سيضطلعون بالإشراف على الانتخابات كُل فى اللجنة المُشرف عليها.

ودعا رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بإيجابية فى عمليات الاقتراع، مؤكداً إتاحة إمكانية الاستعلام إلكترونياً عن المقر الانتخابى ورقم اللجنة والنقابة الفرعية، وآخر تاريخ لسداد الاشتراكات، ورقم الطبيب البيطرى فى كشوف التصويت من خلال الموقع الإلكترونى للنقابة، تسهيلاً على الأطباء البيطريين.