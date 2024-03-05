سعر قنطار القطن في آخر مزاد علني بالشرقية.. «الأعلى تجاوز 10 آلاف جنيه»

كشف أحمد رفعت العساسي، مدير عام المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أسعار قنطار القطن في المحافظة، خلال آخر مزاد علني.

سعر قنطار القطن يتجاوز 10 آلاف و400

وقال «العساسي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم إجراء المزاد في الوجه البحري بالإسكندرية، ووصل أعلى سعر للقطن إلى 10 آلاف و440 جنيهًا للقنطار الواحد، موضحا أن أسعار قنطار القطن في مراكز التجمع جاءت على النحو التالي:

المركز الإداري - بلبيس

مركز التجميع

شبرا النخلة: 544 كيسا وسعر القنطار 10190 جنيها

أبوعوينات: 1220 كيسا سعر القنطار 10170 جنيها

المركز الإداري - أولاد صقر

مركز التجميع

إبراهيم حسن: 1203 أكياس سعر القنطار 10120 جنيها

قليني السعدات: 2559 كيسا سعر القنطار 10180 جنيها

المركز الإداري - منيا القمح

مركز التجميع

ميت يزيد: 422 كيسا سعر القنطار 10440 جنيها

المركز الإداري - الحسينية

مركز التجميع

الحسينية ثان: 610 أكياس سعر القنطار 10120 جنيها

الظواهرية: 810 أكياس سعر القنطار 10010 جنيهات

منشأة أبو عمر: 1957 كيسا سعر القنطار 10040 جنيها

المركز الإداري - ديرب نجم

مركز التجميع

دبيج: 1254 كيسا سعر القنطار 10040 جنيها

منشية صفوت: 2746 كيسا سعر القنطار 10040 جنيها

المركز الإداري - صان الحجر

مركز التجميع

مدينة صان الحجر: 1268 كيسا سعر القنطار 10060 جنيها

صان البحرية: 655 كيسا سعر القنطار 10100 جنيه

رمسيس: 722 كيسا سعر القنطار 10100 جنيه

الناصرية: 284 كيسا سعر القنطار 10060 جنيها

صان القبلية: 899 كيسا سعر القنطار 10080 جنيها

دهشور: 404 أكياس سعر القنطار 10040 جنيها

تانيس: 207 أكياس سعر القنطار 10060 جنيها

عكا: 538 كيسا - سعر القنطار 10060 جنيها

المركز الإداري - الزقازيق

مركز التجميع

أبو الأخضر: 1679 كيسا سعر القنطار 10100 جنيه

المركز الإداري - أبو كبير

مركز التجميع

- خلف الله: 881 كيسا سعر القنطار 10260 جنيها

المركز الإداري - كفر صقر

مركز التجميع

أبو الشقوق - 2505 كيس - سعر القنطار 10040 جنيها

ترعة البطيخ - 1640 كيس - سعر القنطار 10200 جنيها

المركز الإداري - أولاد صقر

عبس: 1218 كيسا سعر القنطار 10180 جنيها

الفرايحة: 1416 كيسا سعر القنطار 10180 جنيها

زور أبو الليل: 2131 كيسا سعر القنطار 10180 جنيها