6 نصائح يجب اتباعها عند شراء التمور قبل رمضان.. اعرفها

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم، ومع اقتراب تلك المناسبة التي طال انتظارها، يحرص الكثيرون على شراء ياميش رمضان والتمور التي يتم استخدامها في إعداد المشروبات والمأكولات الرمضانية، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة الأنواع الصالحة للشراء والصحية وغير الفاسدة التي يتم تناولها.

ويحرص جهاز حماية المستهلك على تقديم العديد من النصائح للمواطنين عند شراء المواد الغذائية حتى لا يتم شراء الفاسد منها، ونوضح من خلال هذا التقرير بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء التمور قبل شهر رمضان الكريم، وفق الموقع الرسمي الخاص بجهاز جماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء التمور مع اقتراب شهر رمضان الكريم

- عند شراء التمور يجب التأكد من أن الثمار التي يتم شراؤها ذات رائحة جيدة.

- يجب تجنب شراء التمور المكشوفة والمعرضة لعوادم السيارات والغبار والحشرات وبشكل خاص الذباب.

- عند شراء التمور يجب التأكد من خلوها من الحشرات الحية وخاصة السوس أو النمل، فضلا عن ضرورة التأكد من خلوها من الحشرات الميتة أيضا.

- يمكن الاستدلال على وجود الحشرات من خلال المشاهدة والملاحظة الحسية لها أو من خلال الآثار الدالة عليها كالثقوب والنخور.

- يجب اتخاذ الحذر من شراء التمور التي يوجد بها تغير في الرائحة واللون أو التي يكون بها عفن.

- يجب تجنب شراء التمور التي تم تخزينها من العام الماضي.