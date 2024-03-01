رسالة مفاجئة من حسني شتا إلى الرداد بكواليس مسلسل محارب: اسمي ما اتقلش ليه؟

«يا إخواتي وحبايبي أنتوا عندي في حتة تانية.. الرداد بيحبكم فعملت لكم أغنية»، بهذه الكلمات بدأ الفنان حسن الرداد أغنيته، إذ احتفل من خلالها بفريق عمل مسلسل محارب، الذي عُرض البرومو الرسمي له على منصة «watch it» وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بعد الرواج الواسع، الذي حققه البرومو الرسمي لمسلسل محارب، طُلب من حسن الرداد أن يقدم فيديو قصير لا تتجاوز مدته 20 ثانية، يتحدث فيه عن فريق عمل المسلسل، ما تسبب في ضيق لبعض الزملاء، لعدم ذكر اسمهم في الفيديو، لذلك أطلق أغنية «محارب ولعها سمعها».

رسالة حسني شتا بعد أغنية «محارب ولعها»

وسط حالة من الفرح، ظهر فريق عمل مسلسل محارب في أغنية حسن الرداد الجديدة، إلا أن الفنان حسني شتا، لم يكن من بينهم، ليقرر توجيه رسالة إلى الرداد، يسأله فيها: «اسمي ميتقالش ليه؟»، بعدما صور فيديو كوميدي، وسط وضحك من بعض فريق العمل، أثناء مغادرته موقع التصوير، اعتراضا على عدم ذكر اسمه.

«اسمي ميتقالش ليه في الفيديو اللي عمله الرداد لأبطال مسلسل محارب، أنا مش هقعد في التصوير ده.. سلام» كان هذا مضمون الرسالة التي وجهها حسني شتا، إلى حسن الرداد خلال الفيديو، بعد انتشار أغنية «محارب ولعها»، وشاركه عبر صفحتة الشخصية على «فيسبوك» تحت عنوان «رسالة للرداد».

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبدالمنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، ومحمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين.

ومن القنوات الناقلة لمسلسل محارب، في رمضان قناة CBC، حسبما أعلنت القناة عبر «إنستجرام»، إذ نشرت البوستر الدعائي لمسلسل محارب والذي يحمل صورة حسن الرداد معلقة: «انتظروا النجم حسن الرداد مع أقوى النجوم في مسلسل محارب حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة، دراما المتحدة»، ولمشاهدته بدون فواصل إعلانية من خلال «watch it».