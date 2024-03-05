10 رحلات عمرة وأجهزة كهربائية للأمهات المثاليات بالمنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حفل تكريم الأمهات المثاليات بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأم خلال الأيام القادمة، بحضور النائب سامر التلاوي والدكتورة هناء سرور أعضاء مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة والقيادية في المحافظة.

تكريم 60 من الأمهات المثاليات

وأكد أحمد شندي مؤسس الجمعية المنظمة لهذه المبادرة، أنه جرى تكريم 60 من الأمهات المثاليات على مستوى القرى التابعة لمركز شبين الكوم، ومنحهن أجهزة كهربائية ودروع وشهادات تقدير، وسط حالة من الفرحة والسرور بين جميع الأهالي الحاضرين.

10 رحلات عمرة

وتابع «شندي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك فاعل خير تبرع بـ10 رحلات عمرة للأمهات المثاليات التي جرى تكريمهن من خلال البحث ومعرفة الأحق منهن في الحصول على رحلة العمرة.

وأضاف أن رحلات العمرة وزعت على 10 سيدات بمناسبة عيد الأم، ومن المقرر سفرهن بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك بعد انتهاء حجز عمرة رمضان لاكتمال العدد بها، مقدما التهنئة لجميع الفائزين والمكرمين.