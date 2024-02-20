موعد عيد الأم 2024.. عروض وتخفيضات تصل إلى 70%

40 يومًا متبقية على موعد عيد الأم 2024، إذ أنَّه من المقرر أن يحتفل المصريون بعيد الأم في شهر مارس المقبل، وهو احتفال تحرص عليه الدولة المصرية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

موعد عيد الأم 2024

ويحل موعد عيد الأم 2024 يوم الخميس الموافق 21 مارس المقبل، إذ تكثر الاحتفالات في جميع المحافظات، ويجرى تكريم عدد كبير من الأمهات المثاليات، بالإضافة إلى الاحتفالات المختلفة داخل الأسر المصرية.

عروض عيد الأم

وفي ظل إقبال المصريين على شراء مستلزمات رمضان التي طرحتها الحكومة المصرية بأسعار مخفضة من خلال معارض أهلا رمضان وكلنا واحد المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية، إلا أنَّ هذا لم يمنع المتاجر الكبرى ومنصات التسويق الإلكترونية من الإعلان عن عروض احتفالات عيد الأم، وذلك على الملابس والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية المختلفة من كل الماركات، إذ تصل الخصومات ما بين 50% إلى 70% خاصة في السلاسل التجارية والمحلات المختلفة التي تشارك في أوكازيون شتاء 2024 والمعلنة من جانب وزارة التموين.