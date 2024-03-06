تفاصيل مناقصة لتوريد أجهزة وكاميرات للوحدة المحلية بمركز المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إجراء مناقصة محلية للعام المالي 2023-2024، تشمل توريد أجهزة كهربائية مختلفة وكمبيوتر وطابعات وكاميرات مراقبة.

توريد وتركيب أجهزة تكييف وكاميرات

وذكر بيان أصدرته الوحدة المحلية في مركز المنيا، أن المناقصة الأولى تشمل عملية توريد وتركيب أجهزه تكييف ومراوح وكاميرات مراقبة وكاميرا ديجيتال وسجاد، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها، وقيمة التأمين الابتدائي 6700 جنيه، وستكون الجلسة يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري.

والمناقصة الثانية، عبارة عن عملية توريد أجهزة الكمبيوتر وطابعات، وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها، وقيمة التأمين الابتدائي 12 ألف جنيه، وجلسة فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس الجاري.

إجراء المزاد في مقر إدارة العقود والمشتريات

وقال رئيس مركز المنيا المهندس عامر طه، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم إجراء المزاد في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بمقر إدارة العقود والمشتريات، ويمكن الحصول على كراسة الشروط من إدارة التعاقدات بالوحدة مقابل مبلغ 299جنيهاً فقط لاغير، ويضاف 14% ضريبة القيمة المضافة.

ويسدد التأمين بالبنك بحساب الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا على أن يكون صالح لمدة ثلاثون يوما من انتهاء مدة سريان العطاء ويستكمل إلي 5% عند الرسو، وتقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين أحدهم للعرض الفني والأخر للعرض المالي بأسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وعليه أسم العملية وتاريخ الجلسة.

الأوراق المطلوبة للمشاركة في المناقصة

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للمشاركة في المناقصة تشمل:

- بيانات القيد بالسجل التجاري والصناعي والمستوردين.

- شهادة التسجيل لدى ضريبة القيمة المضافة.

- صورة البطاقة الضريبية وآخر اقرار ضريبي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- سجل تجاري.

- شهادة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

- بيان الشكل القانوني للشركة مقدمة العطاء.

- سوابق مماثلة للأعمال موضوع التعاقد أعمال لجهات حكومية.