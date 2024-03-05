شعبة الأجهزة الكهربائية: تأثير «رأس الحكمة» على الأسعار لن يظهر قبل شهرين

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، إنّ اتهام جميع التجار بالجشع ليس عادلًا، لا يمكن إنكار أن هناك بعض التجار يتسمون بتلك الصفة، لكنها ليست السمة الغالبة.

صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة

أضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أنّ صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة وما تبعها من فوائد دولارية وانخفاض في السوق الموازية، لن يظهر تأثيرها على السوق في انخفاض أسعار السلع قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، فيما يسمى بدورة رأس المال للمصانع.

سعر الدولار سبب ارتفاع الأسعار بشكل عام

وتابع بأن ارتفاع سعر الدولار، واحد من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار بشكل عام، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج وهي المشكلة التي يواجهها قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر، فالدولة تستورد 85% من كل مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة من الخارج، بجانب أن أسعار الشحن البحري والتأمين البحري، ارتفعت بشكل غير مسبوق.

واختتم: «البضائع بتفضل في الميناء فترة كبيرة، ونتيجة ذلك أن البضائع بتدفع غرامات تأخير حاويات، وللأسف أنا بدفعها للشركات الأجنبية بالدولار، وغرامة الحاوية الواحدة من 100 إلى 150 دولارا، كل ذلك معطيات تعطي نتيجة واحدة وهي زيادة الأسعار».