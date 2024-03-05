عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات السيسي بالإفراج عن البضائع تحقق توازنا في الأسعار

أشاد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، ما يعكس الانحياز للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية بالعمل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليه.

توجيهات السيسي بالإفراج عن البضائع تحقق توازنا في الأسعار

وأوضح العسال، أن انتعاش الاقتصاد الوطني من صفقة رأس الحكمة أو غيرها، يبعث برسالة طمأنة للمصريين، منها التأكيد على ضبط السوق وزيادة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، ما يبشر بخفض الأسعار التي شهدت حالة من الارتباك الفترة الأخيرة، كما أنها تعد رسالة مهمة للمستثمر وصاحب العمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توافر السلع في الأسواق بعد الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة، ما يعد دلالة إيجابية مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى اقتراب حدوث توازن في الأسواق مع إقامة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأضاف أن كل هذه الإيجابيات تعد محفزا إيجابيا لأي مستثمر يريد ضخ أعماله بمصر، خاصة وأن تسليم الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة كان علامة إيجابية في حق الاقتصاد المصري وشهادة ثقة في قدراته.