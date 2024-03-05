رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عضو بـ«الشيوخ»: توجيهات السيسي بالإفراج عن البضائع تحقق توازنا في الأسعار

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:01 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

أشاد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، ما يعكس الانحياز للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية بالعمل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليه.

توجيهات السيسي بالإفراج عن البضائع تحقق توازنا في الأسعار

وأوضح العسال، أن انتعاش الاقتصاد الوطني من صفقة رأس الحكمة أو غيرها، يبعث برسالة طمأنة للمصريين، منها التأكيد على ضبط السوق وزيادة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، ما يبشر بخفض الأسعار التي شهدت حالة من الارتباك الفترة الأخيرة، كما أنها تعد رسالة مهمة للمستثمر وصاحب العمل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توافر السلع في الأسواق بعد الإفراج الجمركي سيسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأيام القليلة المقبلة، ما يعد دلالة إيجابية مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى اقتراب حدوث توازن في الأسواق مع إقامة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الغذائية للمواطنين.

وأضاف أن كل هذه الإيجابيات تعد محفزا إيجابيا لأي مستثمر يريد ضخ أعماله بمصر، خاصة وأن تسليم الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة كان علامة إيجابية في حق الاقتصاد المصري وشهادة ثقة في قدراته.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم بين مصر وأرمينيا

السيسي يستقبل رئيس وزراء أرمينيا في قصر الاتحادية (بث مباشر)

الرئيس السيسي يبحث تهدئة الأوضاع في غزة مع مستشار الأمن الوطني البحريني

عبد الفتاح الطاروطي: تكريم الرئيس السيسي لي وسام شرف على صدري

رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر السيسي على بناء دولة المواطنة المصرية

السيسي رجل الدولة.. وليس الرئيس فقط
بقلم أحمد الشرقاوي