خبير: مشروع رأس الحكمة ينعش الاقتصاد ويسهم في تراجع الأسعار

قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبوعلي، إن توقيع صفقة رأس الحكمة ساهمت في ضخ سيولة بمليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري، وهو ما تحتاج إليه الدولة في هذا الوقت لتوفير عوائد استثمارات نقدية، وإحداث انتعاشة اقتصادية من جديد.

وأضاف «أبو علي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية هو الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، وقيام المستوردين بتدبير اعتماداتهم التجارية بسعر الدولار من السوق الموازية.

صفقة رأس الحكمة والإفراج عن السلع المحتجزة

وأشار «أبوعلي»، إلى أنه مع توقيع صفقة رأس الحكمة أصبحت هناك حصيلة دولارية داخل البنك المركزي المصري، إضافة إلى تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بعدما وصل عند مستوى 70 جنيهًا، ومن ثم تم الإفراج عن السلع التي كانت محتجزة وتنتظر اعتمادات دولارية في الجمارك.

بشري سارة لشعبة المستوردين

وقال الخبير الاقتصادي، إن صفقة رأس الحكمة ستوفر للمستوردين عائدات دولارية تساعدهم في الحصول على وارداتهم، من خلال السيولة الدولارية التي تم توفيرها في البنك المركزي، وذلك بسعر الصرف الرسمي الحالي، ومن المتوقع أن نشهد تراجع كبير في أسعار السلع خلال الـ6 أشهر المقبلة.