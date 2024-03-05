حسام موافي يحذر من شرب المياه بكثرة في السحور

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن هناك اعتقادا خاطئا لدى كثيرين حول كثرة شرب المياه في السحور خلال شهر رمضان لتجنب العطش، لافتا إلى أن أي كمية مياه تدخل في الجسم السليم سوف تصرف، وبالتالي سيشعر الصائم بالعطش حتى لو شرب 100 لتر.

الجسم السليم لا يمكن أن يخزن

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الجسم السليم لا يمكن يخزن، اشرب حتى لو 100 لتر هيتزل في البول أو العرق أو النفس، المياه من الممكن أن تكون قاتلة، ممكن يكون مريض قلب وبياخد أدوية مدرات بول لمنع احتباس المياه في الجسم، بنعمل طريقة علاجية تسمي توازن السوائل نسبة وتناسب بين البول وكمية الماء التي يشربها».

الدم في الجسم العادي 5 لترات

وأضاف: «بمجرد دخول مياه للجسم يبدأ في التصرف بطردها بالخارج عن طريق العرق والبول لأن حجم المياه في الدم ثابت للتخفيف، فالدم في الجسم العادي 5 لترات لا تزيد مع زيادة شرب المياه وإنما يتم التصرف في إخراجها من خلال مخارج المياه في الجسم».