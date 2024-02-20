حسام موافي يحذر من خطأ شائع على الإفطار في رمضان.. يضر بصحة الجسم

أخطاء كثيرة يفعلها الصائمون في رمضان على الفطار، إذ يقبلون على تناول الأطعمة بنهم عقب صلاة المغرب مباشرةً بسبب الجوع الشديد، وهذه العادة خاطئة وتضر بصحة الجسم، وهو ما حذر منه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي أخطاء الصيام؟

الصائم جسمه قابلًا لامتصاص السكريات والدهون، بسبب الجوع والجفاف طوال ساعات الصيام، لذلك لا يجب تناول الوجبات دفعة واحدة مباشرةً عقب الفطار، إذ أن هذا خطأ يؤثر على الصحة، وهو ما أكده أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: «أخطر أكلة في رمضان هي وجبة الفطار بعد الصيام، عشان كده لازم نخلي بالنا منها كويس جدًا، متبقاش مليانة دهون أو وجبة معقدة تدمر الصحة».

اقرأ أيضًا: 7 نصائح مهمة للصائمين في رمضان.. ابدأوا بالشوربة وتجنبوا السكريات

أطعمة تقلل الشعور بالعطش والجوع خلال الصيام

الصائم يجب أن يتناول الأطعمة الصحية خلال فترة الفطار، وهو ما عبر عنه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، لعدم الشعور بالعطش والجوع الشديد، وهو ما ينجم عنه الأخطاء أثناء الفطار:

- تناول الخيار والخس والخضراوات لترطيب الجسم، إذ أن به مضادات الأكسدة التي تساعد على عدم الجفاف.

- لتقليل الشعور بالعطش، يجب تناول الحمضيات إذ تساعد على الحفاظ على كمية السوائل في الجسم.

- لتقليل الشعور بالعطش خلال الصيام، تناول الفواكه على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء.

- تناول البروتيات فهي ذات محتوى عالي من البوتاسيوم للوقاية من العطش خلال نهار رمضان.