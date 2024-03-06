عضو الحزب الجمهوري: ترامب يعيش أهم لحظاته الانتخابية منذ عام 2016

قالت مرح البقاعي، عضو الحزب الجمهوري، إن نيكي هيلي، المرشحة في الانتخابات التمهيدية الأمريكية عن الحزب الجمهوري، لها مكانة سياسية كبيرة، وكانت في التصفيات الأخيرة من الانتخابات من المتقدمين عن مختلف المرشحين الآخرين من الجمهوريين ما عدا دونالد ترامب، لافتةً إلى أن هناك عددا من المرشحين الذين انسحبوا من الانتخابات وضموا أصواتهم إلى مجموعة ترامب لتأييده في ترشيحه، ولم يتبق في النهاية إلا وجهان، ترامب وهيلي.

ترامب يظهر وكأنه المرشح الوحيد

وأضافت البقاعي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن حظوظ نيكي هيلي أصبحت محدودة جدًا، متابعةً: «ترامب يعيش أهم لحظاته الانتخابية منذ عام 2016 في ترشحه السابق، فيبدو وكأنه المرشح الوحيد للانتخابات، لأنه لم يذهب أبدًا من شاشات الإعلام خلال السنوات الأربعة الماضية.

وتابعت أن الانتخابات الأمريكية التمهيدية ليست فقط الأغرب، ولكنها الأشرس، الأمر محسوم بنسبة 90% لأن الرئيس الأسبق دونالد ترامب سيقف مجددًا أمام الرئيس الحالي بايدن كما وقفا معًا في عام 2020 من أجل انتخابات جديدة، مشيرةً إلى أن نيكي هيلي سيكون لها حظوظ في عام 2028 وهي بالفعل تبني على هذه الأمور.