جامعة الزقازيق تحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجامعات للكاراتيه 

حصدت جامعة الزقازيق الميدالية الذهبية في بطولة الجامعات للكاراتيه، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

الميدالية الذهبية في بطولة الجامعات للكاراتيه

وقالت جامعة الزقازيق خلال بيان، حصل الطالب محمد حمدي في الفرقة الثانية بكلية التجارة ولاعب منتخب الجامعة، على الميدالية الذهبية ببطولة الكاراتيه ضمن ألعاب دورة الجامعات المصرية «الشهيد الرفاعي الـ51» في الفترة من 4 إلى 6 مارس 2024.

الجامعة شاركت بوفد مكون من 18 طالباً وطالبة

وتقام فعاليات البطولة بالصالة المغطاة بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة يمثلون 24 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وتأتي مشاركة الجامعة تحت إشراف محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن الجامعة شاركت بوفد مكون من 18 طالباً وطالبة ، من خلال جهاز فنى بقيادة د.محمد سعيد أبوالنور، د.أحمد غالي مدرب، د.محمود متولي مدرب والمشرف العام إيهاب غنيم ومشرف الطلبة د. هبة الشيخ، كما يستكمل المنتخب أيضاً منافسات الفرق الجماعي كاتا وكوميتيه.