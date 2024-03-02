الكشف على 650 شخصا في قافلة طبية نظمتها جامعة الزقازيق بقرية أولاد سيف 

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة اليوم، أعمالها بالكشف على 560 حالة من أهالي قرية أولاد سيف في بلبيس بالشرقية، وتضم الحملة العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة - الأطفال- العظام - القلب- الصدر - أورام الثدي».

وبدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وانطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة، د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

جامعة الزقازيق تنظم قافلة طبية في قرية أولاد سيف

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم الكشف على 450 حالة، وتحويل 12 إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، بالإضافة إلى قيام كلية التمريض بالكشف على 110 حالات ضمن حملة الكشف عن أمراض السكر والضغط، وذلك تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية، و د.أماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

نشر الوعي حول أمراض الثدي وطريقة الفحص

كما قام أطباء طب الأسرة بعمل لقاءات مع سيدات القرية، لنشر الوعي حول أمراض الثدي وطريقة الفحص الذاتي للكشف عنها، بالإضافة إلى الطرق السليمة لتنظيم الأسرة، حيث قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة إلى القرية، وقام الأطباء المرافقين بعمل الفحوصات اللازمة للسيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

ومن جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قامت كلية الحقوق بعقد ندوة حول مكافحة الفساد وكيفية مواجهته والجهات الرسمية المعنية بالتواصل مع المواطن، تحت رعاية د.ممدوح المسلمي عميد الكلية، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن طريقة التطريز على قماش الستان.

وفى السياق ذاته قامت كلية التكنولوجيا والتنمية بعقد ورشة عمل عن صناعة الصابون السائل في المنازل، كما قامت مديرية الطب البيطري بالقاء ندوة عن دور الطب البيطري في مساعدة المواطن في تربية الماشية، بالإضافة إلى الكشف على الحيوانات، فيما أرسلت مديرية الأوقاف واعظ ديني لعمل ندوة عن نهي الدين عن الفساد والتعاون على البر والتقوى كما قام بالرد على جميع التساؤلات.