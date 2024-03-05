«لم ولن يغلق».. متحدث الرئاسة: معبر رفح مفتوح 24 ساعة أمام المساعدات إلى غزة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن مصر تسعى لإنهاء وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لغزة، مؤكدا أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة، ولم ولن يُغلق.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «cbc»، بأن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، متابعا: «مصر قدمت 75% من المساعدات التي دخلت، لإغاثة الأشقاء في غزة، وستجري مواصلة تقديم المساعدات».

ونوه إلى أن الدولة المصرية نبهت لملف التهجير القسري بشكل حاسم، وأصبح هناك موقف دولي لرفض التهجير القسري، وهذا لم يحدث من فراغ، بل جاء من موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف أن الرئيس السيسي هو أول من تحدث عن الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين قبل أن يلتفت العالم لذلك، مؤكدا أن هناك تغير في خطاب الدول الأوروبية والغربية بشأن التهجير القسري للفلسطينيين.

أوضح أن الأوضاع في المنطقة صعبة للغاية، ومصر تواصل جهودها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية، مختتما: «التهجير يمثل إنهاء القضية الفلسطينية، والقضاء عليها، وموقفنا ثابت في رفض الأمر».