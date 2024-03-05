متحدث «الرئاسة»: كل ما يشغل بال المواطن المصري أولوية للرئيس السيسي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن سياسة الدولة هي الاشتباك والتفاعل والرد على الشائعات، وهو ما تقوم به إدارات الإعلام بمختلف الوزارات والهيئات، مشيرا إلى أن الوعي معركة كبرى ونعيش زمن غزارة المعلومات وهو ليس مسؤولية الدولة وحدها.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن كل ما يشغل بال المواطن المصري أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكمل أن اتخاذ القرارات الاقتصادية للدولة يؤسس على دراسات علمية وعميقة، موضحا أن جميع المواطنين في مصر متساوين في الحقوق والواجبات وهناك اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجاً.

ولفت متحدث الرئاسة، إلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، مؤكدا أنه يقوم بجهد غير مسبوق للوصول إلى كل الفئات بالشارع المصري.

واختتم موجها التحية للشهداء تزامنا مع يوم الشهيد الذي يحل علينا يوم 9 مارس قائلا: «لولا تضحيات الشهداء ما كان لدينا أحلام في المستقبل وتنمية تسعى الدولة لإحداثها».