مواطنون يشيدون بأسعار معرض «أهلا رمضان» خلال لقائهم رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد 

تفقد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة في بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية داخل المعرض وجودتها، والتأكد من توافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.

إشادة بانخفاض أسعار السلع

والتقى رئيس الغرفة عدد من المواطنين داخل المعرض، مُستفسرًا منهم عن مدى رضاهم وأرائهم حول معرض أهلا رمضان، حيث أشادوا بانخفاض أسعار السلع داخل المعرض مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، فضلا عن جودتها وتوافرها بكميات كافية، موجهين الشكر إلى الغرفة التجارية على جهودها في إقامة المعرض ومتابعته بشكل مستمر.

غرفة عمليات معرض أهلا رمضان

ومن جانبه، أشاد رئيس الغرفة بالمظهر الحضاري للتجار والمواطنين داخل المعرض، مطالبا المواطنين في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات التواصل مع غرفة عمليات الغرفة التجارية المتواجدة داخل معرض أهلا رمضان على مدار اليوم، مُشددا على أن هناك إجراءات صارمة تتخذها الغرفة للرقابة المستمرة على السلع داخل المعرض للتأكد من جودتها وتوافرها بكميات كافية ووجود تخفيضات حقيقية ملموسة للمواطنين.

ويقام معرض أهلا رمضان في بورسعيد على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

يشار إلى أن الغرفة التجارية ببورسعيد تحملت كافة تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان في مقابل تقديم العارضين المشاركين تخفيضات وعروض مستمرة على الأسعار، وذلك في إطار الدور المجتمعي للغرفة.