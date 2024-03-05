هبوط في الفراخ البيضاء.. السر في تراجع سعر الأعلاف

تراجع سعر الأعلاف بشكل كبير خلال الأيام الماضية نحو 600 جنيه في الطن، ما أسهم في تراجع الفراخ البيضاء بشكل ملحوظ اليوم، وسجلت في المزرعة نحو 90 جنيهًا بينما تباع للمستهلك بـ98 جنيهًا للكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسعار، أمس.

كما ساهم تراجع سعر الأعلاف في تراجع سعر اللحوم البلدي، وسجلت نحو 320 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر طن الأعلاف اليوم

تنشر «الوطن» أسعار أعلاف الفراخ البيضاء خلال الفترة الحالية كالتالي:

- علف الدواجن البياض تراوح بين 20 ألفًا و400 جنيه و22 ألفًا و600 جنيه للطن.

- علف المواشي تراوح بين 14 ألفًا و800 جنيه و17 ألفًا و600 جنيه للطن.

- علف البط 25 ألفًا و300 جنيه للطن.

- أعلاف الأرانب والغنم تراوحت بين 17 ألفًا و500 جنيه و18 ألف جنيه للطن.

- أعلاف الحمام 24 ألفًا و500 جنيه للطن.

- أعلاف السمان 29 ألف جنيه للطن.

- أعلاف الرومي 31 ألف جنيه للطن.

- أعلاف السمك 32 ألف جنيه للطن.

- علف الإبل والخيل 18 ألف جنيه للطن.

- علف النعام 33 ألف جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء المستورة

- الذرة الصفراء البرازيلية والأرجنتينية 13 ألف جنيه للطن.

- الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 11 ألفًا و500 جنيه للطن.

- الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية 13 ألفًا و600 جنيه للطن.

- الذرة التركية 11 ألفًا و600 جنيه للطن.