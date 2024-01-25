انطلاق بطولة السباحة للمحافظات الحدودية بمشاركة 200 سباح 26 يناير

قال محمد فتحي توفيق، وكيل مديرية الرياضة بجنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن مدينة شرم الشيخ سوف تستضيف بطولة السباحة للمحافظات الحدودية النسخة الثانية، وذلك بالمدينة الشبابية بحي النور والتي تنطلق 26 حتى 30 يناير الجاري، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

تفاصيل البطولة

وأشار إلى أن البطولة تنطلق بمشاركة 5 محافظات حدودية وهي «جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر»، بمشاركة 200 سباح وسباحة لـ3 فئات عمرية «الفئة العمومية وناشئين تحت 14 سنة وناشئين تحت 17 سنة»، وسوف تبدأ الفعاليات 27 يناير الجاري بدءا من العاشرة صباحا بحمام سباحة المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

اهتمام الدولة المصرية بالمحافظات الحدودية

ولفت أن بطولة السباحة للمحافظات الحدودية أقيمت العام الماضي بمحافظة البحر الأحمر، وتأتي فعاليتها حرصا من الدولة المصرية للاهتمام بالأنشطة الشبابية وحرصا من وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الرياضية للشباب من الجنسين وخاصة للمحافظات الحدودية.