لعملاء فودافون.. طريقة الحصول على تعويض بسبب انقطاع الخدمة؟

أعلنت فودافون عن تعويض عملائها، بعد أن واجهت بعض المناطق صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم.

استعادة الخدمة

حيث تم استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، واعتذرت الشركة عن أي صعوبات قد تواجه العملاء.

جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي

وأوضحت فودافون، أن جميع الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي حيث تم استعادة الخدمة خلال ساعات.

تعويض العملاء المتضررين

وتقدمت شركة فودافون بمقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.

نصف جيجا إنترنت مجانا

ويمكن لعملاء الشركة الحصول على التعويض من خلال طلب هذا الكود 206#* حيث يتم منح العميل نصف جيجا إنترنت مجانا.