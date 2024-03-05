نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين.. سعره 12.60 جنيه

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم تجاوز الحصة المقررة بشأن صرف نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين، وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من الدكتور علي المصيلحي في التوجيه الوزاري الخاص بضوابط صرف السلع التموينية منذ شهر مايو الماضي.

نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين

وتقوم منافذ صرف السلع التموينية بصرف المقررات المخصصة للمواطنين حاملي بطاقات التموين، التي يأتي أولها نصيب الفرد من السكر بواقع كيلو لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى يكون 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وبسعر 12.60 جنيه وهو سعر السكر المدعم في المنظومة التموينية المعمول به دون مساس في السعر.

الحد الأقصى لصرف حصص السكر

وشددت وزارة التموين على كافة المنافذ صرف السلع التموينية للمواطنين بعدم صرف أزيد من الحد الأقصى من السكر للأفراد، وذلك للحفاظ على توافر مخزون كافي في المنافذ التي تقوم على الصرف لأصحاب البطاقات التموينية.

ويتم صرف السلع التموينية من قبل 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوي الجمهورية يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وفقا للمواعيد المحددة من قبل وزارة التموين.