كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية للحصول على خدمات التموين والمرور

أصبحت بوابة مصر الرقمية في الآونة الأخيرة من أهم المواقع والمنصات الحكومية الرسمية، التي تتيح العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وذلك في جميع القطاعات، سواء الخدمات المتعلقة بالشهر العقاري أو بالتوثيق أو بالتموين، إذ مكّنت المنصة الخاصة بمصر الرقمية جميع المواطنين من طلب مصالحهم وخدماتهم والحصول عليها «إلكترونيًا» دون الانتظار في طوابير طويلة امام الهيئات والوزارات الحكومية المختلفة، خاصة أن كل الخدمات أصبحت متاحة إلكترونيا ويمكن إنهائها من مقر العمل أو المنزل.

كيفية التسجيل في مصر الرقمية

خلال السطور التالية ترصد «الوطن» كيفية التسجيل في مصر الرقمية للاستفادة من الخدمات الحكومية السريعة والمباشرة المقدمة لجميع المواطنين، كالتالي:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط من هنـــا.

- تظهر الصفحة الرئيسية لبوابة مصر الرقمية.

- اضغط على ايقونة «إنشاء حساب جديد هنـــــــا».

- سجل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في:

* الرقم القومي.

* اسم الأم الأول.

* رقم الهاتف المحمول.

- بعد ذلك سيتمّ إرسال رسالة تفعيل الحساب عبر كود يرسل على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.

- أدخل كود التفعيل الذى يتضمن 6 أرقام بالرسالة المرسلة.

- أدخل كلمة المرور الخاصة بك

- أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.

10 خدمات للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية

أتاحت وزارة التموين 10 خدمات للسجل التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية وتتضمن كلا من خدمات:

- طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية.

- الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.

- حجز موعد في المكتب.

- استعلام عن بيانات مكتب.

- مستخرج من السجل التجاري.

- استعلام عن السجل التجاري.

- طلب تجديد سجل تجاري.

- طلب شهادة بيانات للسجل.

- خدمة تحديث بيانات.

- إضافة منشأة.

8 خدمات تموينية لأصحاب البطاقات عبر مصر الرقمية

كما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب بطاقات التموين 8 خدمات مختلفة يمكن الحصول عليها سريعًا عبر بوابة مصر الرقمية، وتتضمن كلا من:-

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضمّ أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7- إيقاف بطاقة تموينية.

8- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

طريقة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة عبر مصر الرقمية

الاستعلام عن المخالفات المرورية ورخص القيادة ودفع قيمة المخالفات أو تقديم تظلم لها نصيب كبير من الاهتمام عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكن الحصول عليها وفق الخطوات التالية:

- الدخول على منصة مصر الرقمية.

- اختيار «رخصي».

- الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

- الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

تجديد رخصة القيادة

- الضغط على أيقونة «مركباتي».

- تظهر معلومات بالمرور والسيارة.

- الضغط على ايقونة تجديد رخصة المركبة.

رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية.. لتقديم الشكاوى ومتابعتها

يمكن للمواطنين سرعة التواصل مع بوابة مصر الرقمية، عبر رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية وذلك عبر رقم 15999، وذلك في ظل حرص الحكومة على إتاحة قنوات الاتصال بينها وبين المواطنين على مدار الساعة.

رابط تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية

تساعد بوابة مصر الرقمية على تواصل المواطنين مع الحكومة في حالة الحاجة إلى تقديم أي شكاوى عاجلة ومتابعة حلها، إذ يتمّ استقبال جميع تفاصيل الشكاوى عبر الرابط الإلكتروني السريع:

- الدخول على رابط موقع بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

- فتح حساب جديد على الرابط.

- الضغط على أيقونة الشكاوى.

- كتابة كل البيانات.

- كتابة الشكوى أو المقترح.