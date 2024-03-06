ظهرت وهي مركبة محاليل.. بسمة وهبة تستكمل تصوير برنامجها الرمضاني (صور)

خرجت الإعلامية بسمة وهبة على جمهورها ومتابعيها خلال الساعات الماضية، في آخر ظهور لها، خلال مقطع فيديو جديد نشرته عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي تتأهب لاستكمال البرنامج الرمضاني الخاص بها، إذ تخضع للمكياج لكنها ظهرت وهي تعلق محاليل طبية في نفس الوقت.

وظهرت الإعلامية بسمة وهبة وهي تتحدى وعكتها الصحية، معلقة: «عندما تصل إلى عمق كلمة النجاح تجد أنها ببساطة تعني الإصرار».

وخلال توجيه سؤالًا لها في الفيديو، بكونها تستطيع التصوير وهي في هذه الحالة الصحية، أجابت الإعلامية إنها اعتادت الأمر وإنه من أجل النجاح، قائلة: «أنا متعودة على كده عادي لازم أصور ربنا يديني القوة، وربنا يكرمني أكيد الواحد عشان ينجح لازم يكون عنده إصرار و النجاح غاية ووسيلة، المريض بيشفى لما ينجح، النجاح هو الدواء».

مرض بسمة وهبة النادر

وخلال العام الماضي، كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن مرضها النادر، خلال برنامجها التلفزيوني، مؤكدة أنها تعاني من مرض نادر في المعدة، يسبب لها بعض الأعراض مثل: «الضعف والدوار والإغماء والضغط المنخفض»، وإنها تذهب إلى لندن لإجراء الفحوصات بشكل دوري.