أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-3-2024 نحو 680 جنيهًا بالنسية لحديد عز، ويباع بـ 47 ألفًا و200 جنيه تسليم أرض المصنع، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس وكذلك بعد أن أعلنت شركة حديد عز تراجع طن الحديد نحو 7 آلاف جنيه، حيث كان السعر 54 ألفًا.

أسعار الحديد اليوم

تنشر الوطن أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-3-2024 في المصانع والمخازن وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية، وكذلك الأسعار المعلنة من الشركات وهي كالتالي:

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 46 ألف جنيه في المصتع و46 ألفًا و800 جنيه للمستهلك.

- سعر طن حديد مصر ستیل اليوم 46 ألف جنيه في المصنع و46 ألفًا و650 جنيهًا للمستهلك.

سعر طن حديد العتال

- سعر طن حديد العتال 46 ألفًا و800 جنيه ويباع للمستهلك بـ 47 ألفًا و700 جنيه.

- سعر حديد المعادي نحو 46 ألف جنيه وللمستهلك 46 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي 46 ألفًا و800 جنيه ويباع للمستهلك بـ 47 ألفًا و550 جنيهًا.

- حديد المراكبي سجل 46 ألفًا و750 جنيهًا ويباع للمستهلك بـ 47 ألفًا و200 جنيه.

- بلغ سعر حديد عطية 46 ألفًا و800 جنيه، ويباع للمستهلك بـ 47 ألفًا و450 جنيهًا.

- سعر حديد العشري 46 ألفًا و650 جنيهًا، ويباع للمستهلك بـ 47 ألفًا و180 جنيهًا.