تطور جديد في أسعار الحديد اليوم السبت 2-3-2024 بسبب سعر الدولار

حركة تداول كبيرة يشهدها سوق الحديد في مصر، منذ أن أعلنت المصانع تراجع سعر طن الحديد 7 آلاف جنيه دفعة واحدة بعد التراجع الكبير في السوق السوداء متأثرة بصفقة رأس الحكمة الكبرى، وأسهم تراجع الحديد بسبب تأثره المباشر بسعر الدولار في السوق السوداء إلى حالة من الرواج زبادة الطلب من قبل الشركات العاملة في السوق العقارية.

تراجع أسعار الحديد

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية إن تراجع أسعار الحديد هو نتيجة مباشرة لتراجع السوق السوداء لأن خام البيلت المستخدم في صناعة الحديد تراجع بشكل كبير أيضًا.

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«الوطن» أن سعر الحديد اليوم سوف يشهد مزيدًا من التراجع كلما هبط سعر الدولار في السوق السوداء، وبحسب الأسعار المعلنة من الشركات فإن حديد عز سجل نحو 48 ألف جنيه في المصنع ويباع للشركات بسعر 48 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر 2-3-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و300 جنيه.