ماما «نجوى» تحصد فضية عالمية في السباحة بعامها الـ81: حققت حلمي

بلغت من العمر أرزله إلا أنها لا زالت متمسكة بطموحها في حصد المزيد من البطولات العالمية للسباحة، لإثبات أن السن مجرد رقم، فبعد رحلة امتدت أكثر من 70 عاما في لعبة السياحة، حصدت السباحة المصرية العالمية نجوى غراب، الميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة مؤخرا: «الناس مش فاهمة الحياة صح.. دوروا على اللي يسعدكم في حياتكم واعملوه.. وبلاش الشماعات».

رحلة نجوى غراب مع السباحة العالمية

بابتسامة رقيقة وروح رياضية، أطلت السيدة الثمانينية نجوى غراب ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، صباح اليوم، الذي تقدمه الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال، متحدثة عن مشوارها في السباحة المحلية والعالمية بعدما حصدت مؤخرا الميدالية الفضية في بطولة العالم لسباحة الماسترز التي انتهت قبل يومين: «بلعب سباحة من عمر 7 سنوات، وكملت لحد ما دخلت السباحة العالمية في عام 2010، من صغري أخدت عهد على نفسي ألا أتخلى عن أحلامي، وأن أعيش الحياة بشكل صحيح».

السن مجرد رقم هي الفلسفة التي تؤمن بها نجوى غراب، فلم تعرف المستحيل يوما ولم تلتفت لأي حديث: «السن لم يمنعني من المشاركة فى البطولات، وبقول للناس عيشوا حياتكم صح، أعملوا اللي بتحبوه، أنا بصحى بدري جدا وبحافظ على صحتي، واشعر بالفخر لما بشارك في البطولات باسم مصر، لأن الوطنية لا تقدر بثمن».

كيف نجحت نجوى غراب في تحقيق بطولات عالمية؟

«الرياضة نعمة وسبب في ضحكتي»، هكذا لخصت «ماما نجوى» حكايتها مع ممارسة الرياضة، حيث تجعل جسدها رياضيا وأنيقا: «الرياضة بتخليك متعرفش المستحيل، وتكريمي من قبل منظمات عالمية وتنصيبي سفيرة للصحة العالمية مجاش من فراغ، دا وراه قصة دعم كبيرة من نفسي وعقلي وعائلتي، وبتمنى أحقق مزيدا من البطولات».

4 أحفاد لـ«نجوى غراب»، بعضهم تعلم السباحة منها وفقا لها: «حفيدي 30 سنة وفخور جدا بيا، وعندي حفيدة بتتعلم السباحة، وبتقولي إنتي قدوتي وبحاول أساعد كتير من الناس اللي بيطلبوا مساعدتهم في إزاي يبدأوا السباحة».

تحلم ماما نجوى، بسرعة الانتهاء من كتابها الذي تعكف حاليا على تأليفه: «بعمل كتاب فيه السيرة الذاتية، ونفسي أخلصه، وهيتضمن نظامي الغذائي اللي مش باكل فيه عيش ورز لمدة اسبوع، وبقول متاكلوش سكر ولا نشويات، وهتكلم عن مسيرتي لأكثر من 70 عاما».