رئيس «خطة النواب» عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق: جاء في توقيت مهم

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفق لآليات السوق يصب في مصلحة الاقتصاد، ويساعد على استقرار السوق ويقضي على السوق الموازية.

توقيت مهم لتوحيد سعر الصرف

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن اختيار التوقيت مهم، مع توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، بما يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.

توقعات بانخفاض الدولار

وأشار إلى إن توحيد السعر كان أحد مشكلات المستثمرين الأجانب، لوجود سعرين للدولار، موضحا أن السعر سيشهد موجات للعرض والطلب ثم يستقر، متوقعا أن يشاهد انخفاض مرة أخرى، موضحا أن قرار توحيد سعر الصرف يساعد على تحسن التصنيف الدولي لمصر.