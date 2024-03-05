عاجل.. حقيقة خناقة كولر وكهربا داخل الأهلي قبل مباراة الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على حقيقة دخول محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في مشادة كلامية مع مارسيل كولر، المدير الفني.

وقال «شوبير» في برنامجه «مع شوبير»، الإذاعي عبر راديو «أون سبورت أف أم»: «بعض الناس قالت إن كهربا اتخانق مع كولر، وكانت خناقة عنيفة جدا، وخالد بيبو تدخل ومعرفش يلم الموضوع، وطلب الأمن لكهربا، وإنه رفع الموضوع للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وهناك مناقشة لتجميد وبيع اللاعب».

وأوضح حارس منتخب مصر الأسبق: «تواصلت مع خالد بيبو، وقالي ممكن يكون حصل لو أنا كنت نايم، أو مروحتش النادي، وأكدلي إن هذا الكلام لم يحدث نهائيا، وعار تماما من الصحة».

وشدد أحمد شوبير، على أنه «لا توجد أية أزمات بين كهربا وكولر، وبأكدلكوا كهربا هيكون متواجد في بعثة الأهلي المتجهة إلى السعودية، وقد يكون له دور كبير في المباراة، وفقا للكلام اللي عندي».