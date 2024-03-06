خصومات معارض أهلا رمضان في المنوفية.. الأرز بـ27 جنيها

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، انخفاض أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات تصل إلى 30% استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

وأكد المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المنتجات الضرورية شهدت انخفاضا في الأيام الأخيرة في منافذ أهلا رمضان، مشيرا أنه جرى الاتفاق مع التجار وضع التسعيرة على السلع الأساسية وعمل تخفيضات وعروض باستمرار في سبيل التخفيف على كاهل المواطنين.

وقال محمد أنس أحد التجار المشاركين في المبادرة، إن هناك عروضًا يقدمها جميع المشاركين في معارض أهلا رمضان طوال فترة المبادرة لجذب الزبائن، خاصة على السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين خلال شهر رمضان مع مراعاة وضع التسعيرة على المنتج.

عروض على السلع الغذائية

عرض كيلو الأرز بـ27 جنيها

عرض كيس المكرونة بـ11 جنيها.

عرض زجاجة الزيت اللتر بـ70 جنيها.

عرض كرتونة البيض بـ145 جنيها.

عرض كيلو البلح بـ20 جنيها.

عرض كيلو بانيه متبل بـ60 جنيها.

عرض طبق برجر عائلي بـ55 جنيها.

عرض طبق كفتة عائلي بـ60 جنيه.

عرض طبق لحمة مفرومة بـ65 جنيه.