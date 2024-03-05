تعليمات جديدة من اللجنة العليا لانتخابات الأطباء البيطريين قبل انطلاقها غدا

قبل ساعات من إجراء انتخابات نقابة الأطباء البيطريين، التي تنطلق صباح الغد، أصدرت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي والنقيب العام للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجي سلام، تعليمات جديدة بشأن إجراء العملية الانتخابية، مناشدة كل أعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة الإيجابية والفعالة في انتخابات التجديد النصفي، في جميع المحافظات.

أعرب عن تمنياته، بأن تسود روح المودة والحفاظ على روح المنافسة الشريفة بين جميع المرشحين حتى تنتهى العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

واتخذت اللجنة قرارها بمنع الدعاية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية بأي صورة من الصور، وعدم استخدام التليفون المحمول للتصوير داخل لجان التصويت، وعدم إقامة أي ندوات أو معارض أو أي أعمال تجارية بجوار المقرات الانتخابية.

نقابة الأطباء البيطريين

وتجري نقابة الأطباء البيطريين غدا، انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويختار أعضاء الجمعية العمومية للأطباء البيطريين النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة سواء على مقاعد فوق السن أو تحت السن أو ممثلي القطاعات على مستوى الجمهورية، ومجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات «القاهرة، الجيزة، قنا».

ويتنافس في الانتخابات على منصب النقيب العام 13 مرشحا، ومن المقرر أن تجرى تحت إشراف قضائي كامل، ليختار الأطباء البيطريون، النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، عبر الاقتراع السري ببطاقة التصويت الورقية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام كل من أيمن حلمي، جمال شمس، خالد سليم، شوقي كردي، شيرين زكي، طارق كمال زكي، طاهر محيي الدين، عبد العزيز الجوهري، مجدي حسن، محمد سيف، محمد فاروق جاد الكريم خليل، هاني مرعي وهاني التمساح.