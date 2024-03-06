نقل والدة الفنان مصطفى كامل إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تعرض والدته إلى وعكة صحية، مما أدى إلى نقلها لأحد المستشفيات.

مصطفى كامل يعلن تعرض والدته لوعكة صحية

ونشر مصطفى كامل خلال مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن والدته جرى نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

مصطفى كامل يطلب الدعاء لوالدته

وطالب مصطفى كامل، الجمهور بالدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، وأن يتم عليها بالشفاء العاجل، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور متنمين لها الشفاء في أقرب وقت وخروجها من المستشفي .

آخر ظهور لـ مصطفى كامل

يذكر أن مصطفى كامل كان آخر ظهور له خلال جنازة الموسيقار حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وقدم لأسرته واجب العزاء.