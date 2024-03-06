امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس للتدريب على التابلت

أعلن عدد من المدارس الثانوية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي، للتدريب على التابلت المدرسي، اليوم وغداً، للتأكد من جاهزية الأجهزة قبل امتحانات الشهر وامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفق التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي

وطالبت المدارس الثانوية، طلاب الصف الأول الثانوي، بإحضار أجهزة التابلت إلى المدرسة للتدريب عليها، إذ يُعقد الامتحان التجريبي على مستوى كل إدارة تعليمية.

أكدت المدارس، أن الاختبار يهدف إلى الاطمئنان على أن الأجهزة تعمل بكفاءة ومتصلة بالشبكات الداخلية للمدرسة، وأن الاختبار لا تحتسب له أي درجات للطالب، لكنه مهم لتحديد كفاءة عمل الأجهزة وجاهزيتها.

أوضحت أن الاختبار التجريبي لا يتجاوز 10 أسئلة ولا يقل عن 5 أسئلة، ولا يتعدى 20 دقيقة، مؤكدة أن الدرجات لن تضاف للاختبار الشهري.