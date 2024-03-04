بعد حضرة العمدة.. أحمد رزق يعود مجددا لأدوار الشر في مسلسل بيت الرفاعي

إطلالة مميزة وقوية تحمل ملامح الشر، ظهر بها الفنان أحمد رزق في برومو مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، بعد طرحه على منصة watch it، لفت من خلالها انتباه الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ليجعلهم ينتظروا معرفة تفاصيل الشخصية التي يقدمها في المسلسل.

يجسد الفنان أحمد رزق دور شخصية «فاروق» وهو تاجر آثار وابن عم الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية «ياسين» وأحد أعدائه، حيث ينشأ الصراع بينهما على زعامة عائلة الرفاعي وبسبب الميراث.

مسلسل حضرة العمدة

لم تكن تلك المرة الأولى التي يجسد فيها الفنان أحمد رزق يظهر فيها بالشخصية القوية والشريرة ولكنه في العام الماضي، أيضا جسد «رزق» شخصية «جلال الفارس» في مسلسل «حضرة العمدة» من بطولة الفنانة «روبي» وكانت شخصية تتسم بالشر والقوة وإعلاء المصلحة الخاصة على العامة، وحينها حقق نجاحا كبيرا في المسلسل وشارك به عدد كبير من النجوم منهم أحمد بدير، وسميحة أيوب، ومحمود عبدالمغني، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، وإدوارد، وحسام داغر ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي من بطولة أمير كرارة، في إحدى المناطق الشعبية حول تجارة الآثار وما ينتج عنها من نزاعات، حيث يشارك فيه عدد من الفنانين الكبار ومنهم سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.