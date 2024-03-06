عقوبات تجاوز حمولة سيارات النقل على الطرق.. أقصاها إلغاء الرخصة نهائيا

أعلنت وزارة النقل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للحد من مرور الحمولات الزائدة على الطرق، تشمل تنفيذ حملات توعية لأصحاب وسائقي الشاحنات لمدة شهر، قبل تنفيذ القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية، وعقد لقاء مع اتحاد الناقلين وأصحاب الشاحنات لإقناعهم بالالتزام بالحمولات المقررة على الطرق لما تمثله الحمولات الزائدة من خطورة بالغة على الحالة الفنية للطرق والكباري.

تحصيل تكاليف الدراسية الفنية

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنه في حالة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها وتجاوزها 25% عن الحمولة المقررة للسيارات، يتم اتخاذ إجراءات عديدة منها تحصيل تكاليف الدراسية الفنية طبقاً للائحة التنفيذية للقرار عن كل طن زائد شاملة ضريبة القيمة المضافة مع زيادة التكاليف الدراسة.

وضمن الإجراءات، تطبيق الردع التأديبي بتفريغ الحمولة الزائدة وسحب رخصة القيادة وسحب رخصة السائق لمدة 3 شهور وعند تكرارها يتم إلغاء الرخصة نهائيا وفقًا لأحكام قانون المرور المختصة.

تطوير شبكة الطرق

وناشدت وزارة النقل، أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالحمولات المسموح السير بها على شبكة الطرق والكباري المصرية الواردة في القرار الوزاري المعدل ولائحته التنفيذية للحفاظ على الاستثمارات وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح.