محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق بمركز زفتى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التطوير والرصف بمركز ومدينة زفتى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

تطوير طريق طنطا السنطة

وحرص محافظ الغربية على تفقد أعمال رصف وتطوير طريق «نهطاي - الضبابشة» بطول 600 متر وعرض 12 مترا، بتكلفة 5 ملايين و200 ألف جنيه، كما تابع أعمال الجسر الترابي بطول 10 أمتار بالمرحلة الثانية من طريق «طنطا - السنطة - زفتى»، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، بطول 10 كيلومترات وعرض 11.25 متر.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد 500 متر، وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا للأهالي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير حدائق من أجل إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.

انضمام زفتى إلى شبكة المدن التعليمية العالمية

وأشار المحافظ إلى أن الأنظار في العالم تتجه لمركز ومدينة زفتى عقب اختيارها للانضمام إلى الشبكة العالمية للمدن التعليمية (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم كأحد مكتسبات حياة كريمة.