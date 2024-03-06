خبير: انهيار السوق الموازي.. والبنوك ستوفر ما يحتاجه المستورد

كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، عن مصير سعر الدولار في السوق الموازي بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، موضحا أنّ قرار المركزي يشمل سحب السيولة النقدية إلى البنك المركزي والتوسع في الاستثمار في شهادات البنوك.

سعر صرف مرن للدولار في البنوك

وأضاف شعيب لـ«الوطن» أنّ قرار المركزي بالسماح بسعر صرف مرن يعني أنّه سيتم تحرير الجنيه وفق آليات السوق ويكون متقارب مع السوق السوداء وفق العرض والطلب، وبالتالي سيكون مصير الدولار في السوق السوداء مهدد بالانهيار بشكل مستمر لأن البنك سيكون لديه القدرة على توفير وضخ مبالغ مالية المستوردين بعيدا عن السوق السوداء وبالتالي سيتراجع الدولار بشكل مستمر.

وتابع شعيب أنّ البنك المركزي سيراقب آليات السوق والعرض والطلب على الدولار وسوف بتحريكه للقضاء على خطة الدولرة في السوق الموازي التي تساهم في سحب العملات الصعبة في هيئة سلع.

زيادة الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قررت في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وتضمن القرار رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.