سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر.. «آخر تحديث؟»

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، استقراراً ملحوظاً في عدد كبير من البنوك خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع تبعا في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.