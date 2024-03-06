افتتاح معرض التعليم النشط في بني سويف احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

افتتحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بني سويف، اليوم، معرضًا للتعليم النشط والأنشطة التربوية، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضمن مشاركة المديرية في فعاليات العيد القومي للمحافظة مارس 2024، والذي تحتفل به المحافظة سنويًا إحياءً لذكرى مشاركة أهالي بني سويف في ثورة 1919.

اقسام ومحتويات المعرض

وتفقد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، المعرض الذي أقيم بمقر مدرسة سان جورج الدولية، متابعًا أقسام ومحتويات المعرض، الذي ضم العديد من اللوحات والمجسمات المأخوذة من البيئة التي تهدف إلى توصيل وشرح المعلومة بشكل مبسط بعيدا عن النظام التقليدي، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب ومهاراتهم في إنتاج لوحات ومنتجات المعرض من الوسائل التعليمية من خلال الاعتماد على خامات البيئة.

أهمية التعلم النشط والأنشطة التربوية

وتبادل وكيل التعليم الحوار مع الطلاب، مستمعًا لآرائهم في الأعمال المعروضة وأهم الاستراتيجيات الحديثة في التدريس، مؤكدًا على أهمية التعلم النشط والأنشطة التربوية والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية جيدة جاذبة للطلاب والتخلص من الطرق التقليدية في التدريس ليصبح الطالب مبدعًا ومفكرًا ومبتكرا وليس مجرد ناقل للمعلومة.

إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم

ووجه وكيل تعليم بني سويف الشكر لمسؤولي التعلم النشط وإدارة المدرسة على المجهود المبذول في التنظيم الرائع وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومدى الاستفادة من الاستراتيجيات الحديثة في تحصيل الدروس.