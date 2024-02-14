وكيل تعليم بني سويف يوجه بالاهتمام بالقراءة والكتابة للطلاب ضعاف المستوى

زار الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عددًا من المدارس التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، وأكد ضرورة الاهتمام بالقراءة والكتابة لدى التلاميذ ووضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، وكذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وبناءً على تعليمات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

متابعة تنفيذ الأنشطة داخل المدارس

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مدرسة الشهيد رمضان محمد عبد المولى الابتدائية بنين (1)، رافقه خلالها خالد عبد العظيم وكيل إدارة إهناسيا التعليمية ومحمد راشد مدير المدرسة، متابعًا حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، والتقى عددُا من التلاميذ وأجرى معهم حوارًا للاستماع إلى آرائهم حول العملية التعليمية، والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية واستلام الكتب المدرسية ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة.

تكثيف أعمال النظافة في المدارس

وشّدد وكيل الوزارة، على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة، وتأكيد نظافة دورات المياه حرصًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، فضلاً عن تأكيد الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب، مؤكدًا أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية والاهتمام بطابور الصباح و الإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري.